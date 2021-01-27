Пожежа у пансіонаті Харкова: поліція 64 рази виїжджала на виклики, але не закрила його

Після трагічної пожежі у будинку для літніх людей Харкова, яка забрала життя пенсіонерів, місцева поліція активізувалася та викрила на території регіону понад сотню подібних нелегальних закладів.

До цього вона нібито не помічала викликів та скарг, пов’язаних з діяльністю таких закладів. За інформацією місцевих правоохоронців, протягом минулого року поліція 64 рази виїжджала до пансіонату Золотий час, що згорів. Але він тоді продовжив працювати.

Водночас у країні є легальні державні пансіонати, але українці не поспішають віддавати туди своїх рідних. Часто це пов’язано зі складною процедурою оформлення стареньких.

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Крім того, громадян лякають часто нелюдські умови та знущання над пенсіонерами. Так, у 2018 році Хорошевський пансіонат, що розташований у Харківської області, зганьбився на всю країну – санітарка побила старенького. Однак жінку не звільнили, а поліція закрила кримінальне провадження.

Пожежа у пансіонаті Харкова

21 січня у будинку для літніх людей Харкова сталася пожежа, під час якої загинули пенсіонери.

Через це прокуратура відкрила кримінальну справу.

Детальніше про пожежу у будинку для літніх людей Харкова читайте на Фактах ICTV.

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