Пожары и риск для здоровья: Канаду и США накрыла аномальная жара

Канаду и северо-запад Соединенных Штатов Америки накрыла аномальная жара.

По прогнозам синоптиков, местами столбик термометра поднимется выше +43°.

В поселке Литтон зафиксирован температурный рекорд – 46,6 градусов тепла. Самая жаркая погода была в Сиэтле, а в Калифорнии из-за температурных аномалий вспыхнули лесные пожары.

Трасса недалеко от Лос-Анджелеса была перекрыта, поскольку огненный массив из-за ветра начал приближаться к дороге.

По словам синоптиков, такая погода продержится в регионе около недели. Это температурное явление назвали тепловой купол.

Специалисты призвали людей, страдающих от сердечно-сосудистых заболеваний, как можно меньше находиться на жаре, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Фото: Dreamstime

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