Пожежі та ризик для здоров’я: Канаду та США накрила аномальна спека

Канаду та північний захід Сполучених Штатів Америки накрила аномальна спека.

За прогнозами синоптиків, місцями стовпчик термометра підніметься вище +43°.

У селищі Літтон зафіксовано температурний рекорд – 46,6 градусів тепла. Найспекотніша погода була у Сіетлі, а в Каліфорнії через температурні аномалії спалахнули лісові пожежі.

Трасу неподалік від Лос-Анджелеса було перекрито, оскільки вогняний масив через вітер почав наближатися до дороги.

За словами синоптиків, така погода протримається в регіоні близько тижня. Це температурне явище назвали тепловий купол.

Фахівці закликали людей, які страждають від серцево-судинних захворювань, якомога менше перебувати на спеці, щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я.

Фото: Dreamstime

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.