Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Погода
Дмитро Кудрявцев |

Пожежі та ризик для здоров’я: Канаду та США накрила аномальна спека

Канаду та північний захід Сполучених Штатів Америки накрила аномальна спека.

За прогнозами синоптиків, місцями стовпчик термометра підніметься вище +43°.

У селищі Літтон зафіксовано температурний рекорд – 46,6 градусів тепла. Найспекотніша погода була у Сіетлі, а в Каліфорнії через температурні аномалії спалахнули лісові пожежі.

Трасу неподалік від Лос-Анджелеса було перекрито, оскільки вогняний масив через вітер почав наближатися до дороги.

За словами синоптиків, така погода протримається в регіоні близько тижня. Це температурне явище назвали тепловий купол.

Фахівці закликали людей, які страждають від серцево-судинних захворювань, якомога менше перебувати на спеці, щоб уникнути негативних наслідків для здоров’я.

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Дощі з грозами та до +33 тепла: погода в Україні на 30 червня
Дощі з грозами та до +33 тепла: погода в Україні на 30 червня
Рекордна спека у Канаді та США: у Каліфорнії горять ліси
Рекордна спека у Канаді та США: у Каліфорнії горять ліси
Гроза, шквал і град: в Україні оголошено штормове попередження
Гроза, шквал і град: в Україні оголошено штормове попередження
”Атомний гриб” над Києвом: синоптики пояснили явище
”Атомний гриб” над Києвом: синоптики пояснили явище
Спека спадає, дощі не вщухають: погода в Україні на тиждень (КАРТА)
Спека спадає, дощі не вщухають: погода в Україні на тиждень (КАРТА)
Спека та гроза у східних областях: погода в Україні 29 червня (КАРТА)
Спека та гроза у східних областях: погода в Україні 29 червня (КАРТА)
Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС
Sea Breeze 2021: в Одесі почалися масштабні міжнародні навчання ВМС
Метеозалежність: чи впливає погода на стан людини та чи можна це лікувати
Метеозалежність: чи впливає погода на стан людини та чи можна це лікувати
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка