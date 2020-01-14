Претендують на партнерство з NASA. Як Україна планує підкорювати Місяць

Україна за останній рік продемонструвала свої амбітні плани про підкорення Місяця. Вітчизняні науковці з КБ Південне проказали розроблений місяцехід всьому світові, успішно взявши участь в кількох міжнародних заходах. Все це без підтримки держави.

Дивіться: Надрукувати ракету на принтері – майже реальність: розробки українських науковців

Насправді наша держава має давні плани на політ до Місяця. І вірить, що наступна місія буде вдалою. Український апарат пройшов сотні випробувань. Він може доставити на поверхню Місяця вантаж масою до 150 кг. Детальніше у сюжеті Оксани Михайлової.

Нагадаємо, український винахідник створив ідеальну конструкцію для суден.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.