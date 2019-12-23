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Напечатать ракету на принтере – почти реальность: разработки украинских ученых

Напечатать ракету на принтере – почти реальность. Инновационная разработка компании из Днепра позволяет изготавливать отдельные элементы космических аппаратов из высокопрочных металлов. Кроме Украины, технологию используют только самые технологические гиганты мира.

Инновацией пока только мечтают овладеть Китай и Индия. Технология будущего позволяет в разы ускорить изготовление деталей ракеты и уменьшить их себестоимость.

С помощью металлического порошка уникальный 3D принтер печатает деталь ракетного двигателя.

Суперлегкие и прочные – на их изготовление вместо месяца необходимо всего несколько дней. Таких 3D принтеров в Украине единицы. Устройство полностью автоматизировано, обслуживает его 5 специалистов. Производит детали, которые невозможно получить с помощью традиционных методов. Главное преимущество – скорость и качество.

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Предприятие в Днепре – часть частной американской аэрокосмической компании с головным офисом в Остине. Предприятие разрабатывает легкие ракетоносители для запуска грузов в космос. В этих цехах на современном оборудовании полторы сотни специалистов изготавливают детали для ракет.

Уникальная технология позволяет не только значительно сократить время изготовления деталей, но и снизить их себестоимость. Готовые комплектующие отправляют в Штаты, где и собирают ракетоноситель. В начале следующего года один из таких американцы запустят в космос.

Эта компания в Украине единственная частная, которая работает в космической отрасли. На предприятии стремятся создать конкурентную среду и привлечь иностранных инвесторов.

Факты ICTV ранее писали о том, что на Марсе обнаружен неизвестный источник кислорода.

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