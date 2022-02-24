Атака России и сильные санкции — выступление Джо Байдена

Соединенные Штатыввели санкции против Российской Федерации.

Об этом на брифинге объявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

Я разрешаю новые мощные санкции и экспортные ограничения. Это создаст большие затраты для российской экономики как сразу, так и с течением времени.

США не делают этого самостоятельно — к санкциям против РФ присоединилась коалиция из 27 стран Евросоюза. Он напомнил, что в течение 24 февраля было зафиксировано падение фондового рынка более чем на 50%, что стало самым большим падением за историю.

Президент США отметил, что влияние некоторых санкций будет ощущаться со временем. США и союзники продолжат устранять Россию по международным финансовым торгам и ослаблять стратегические отрасли экономики.

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