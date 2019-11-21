Проекты-магниты. Как старые украинские заводы превращают в инновационные пространства

В Украине ищут проекты-магниты, которые привлекут инвестиции в государство. Впрочем, это не просто будущее – такие проекты уже работают. Например, старый завод Промприбор в Ивано-Франковске превратили в инновационное пространство.

За четыре года в его восстановления удалось привлечь более $3,5 млн. Проект реновации промышленной зоны поддерживают правительства Канады, Швеции, Великобритании и Германии. Его, как уникальную идею, представляли в Палате лордов, на международных форумах в Давосе, Оксфорде, Лондоне, Брюсселе, Торонто и Варшаве.

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Территория Промприбора – это 37 тыс. м², за четыре года перевоплотила его шестую часть. Средства вкладываешь сейчас, а прибыль получишь через несколько лет. Главное условие – часть дохода направляется на социальные инициативы. Привлекли уже более 230 инвесторов.

В современном формате заработал и знаменитый в Западной Украине зонтичный цех. Здесь есть деревянная, металлическая, текстильная мастерские и даже утилизация пластика.

На территории Промприбора планируют открыть экспоцентр, крафтовые мастерские, фермерский рынок, кластеры, и новые коворкинги. А еще художественную галерею и даже отель. Это один из пяти проектов-магнитов, которые правительство выделило для популяризации Украины.

На рассмотрении еще 2 тыс. проектов-магнитов, заявки принимают до сих пор. Это оригинальные отечественные успешные кейсы, которые по-настоящему могут стать символами современной Украины.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук призвал предпринимателей покупать государственные активы и не бояться инвестировать в Украину.

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