Проекти-магніти. Як старі українські заводи перетворюють на інноваційні простори

В Україні шукають проекти-магніти, які притягнуть інвестиції в державу. Утім це не просто майбутнє – такі проекти уже працюють. Наприклад, старий завод Промприлад в Івано-Франківську перетворили на інноваційний простір.

За чотири роки в його відновлення вдалося залучити понад $3,5 млн. Проект реновації промислової зони підтримують уряди Канади, Швеції, Великобританії та Німеччини. Його, як унікальну ідею, представляли в Палаті лордів, на міжнародних форумах у Давосі, Оксфорді, Лондоні, Брюселі, Торонто та Варшаві.

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Територія Промприладу – це 37 тис. м², за чотири роки перевтілили його шосту частину. Кошти вкладаєш зараз, а прибуток отримаєш за кілька років. Головна умова – частину доходу спрямовують на соціальні ініціативи. Залучили вже понад 230 інвесторів.

У сучасному форматі запрацював і знаменитий у Західній Україні парасольковий цех. Тут є дерев’яна, металева, текстильна майстерні і навіть утилізація пластику.

На території Промприладу планують відкрити експоцентр, крафтові майстерні, фермерський ринок, кластери, і нові коворкінги. А ще мистецьку галерею і навіть готель. Це один із п’яти проектів-магнітів, які уряд виокремив для популяризації України.

На розгляді ще 2 тис. проектів-магнітів, заявки приймають досі. Це оригінальні вітчизняні успішні кейси, які по-справжньому можуть стати символами сучасної України.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Олексій Гончарук закликав підприємців купувати державні активи та не боятись інвестувати в Україну.

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