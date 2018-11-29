Просто бросают в поле или ищут деньги. Евробляхеры бросились легализовать авто

Пятые сутки действует новый Закон о растаможивании евроблях. У владельцев автомобилей с иностранной регистрацией не остается возможности ожидать в Украине.

Срок транзитного пребывания завершился. Те, кто что пять дней пересекал границу, вынуждены были вывезти своих железных коней в Польшу, чтобы не получить штраф в 8500 гривен.

Со скрипом, но дело с места сдвинулось в Черновицкой области. Евробляхи понемногу начали узаконивать. Первую машину три дня назад уже легализовали на Черновицкой таможни.

Порядок следующий, если водитель успеет легализовать машину в течение льготных 90 дней, то получит 50% скидки на акциз. Все остальные платят по традиционной схеме.

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Сами же таможенники признаются: правил растаможивания, которые бы учитывали все нюансы с евробляхами, еще нет.

Льготы на растаможку предоставляют только на одно авто. Регистрировать евробляхи будут круглосуточно и без выходных. После полугодового срока к делу возьмутся полицейские, которые будут иметь полномочия налагать взыскания на водителей нерастаможенных автомобилей.

Предусмотрены санкции – штраф до 170 тысяч гривен или конфискация евробляхи.

Напомним, 8 ноября Верховная Рада поддержала введение упрощенной системы растаможки авто на еврономерах.

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