Протесты в Ереване: что происходит в Армении и кому это выгодно

В Армении продолжаются акции противников премьер-министра страны Никола Пашиняна. Прошлую ночь несколько сотен протестующих провели на улице перед парламентом в Ереване. Накануне вечером на одном из центральных проспектов они установили несколько палаток и разожгли костер.

Протесты возглавляет оппозиция, среди руководителей которой есть представители прежней власти и откровенные сторонники России. Недавно к ним присоединились и военные, возмущенные сдачей Нагорного Карабаха и увольнениями в армии. Генштаб и политики старой власти требуют отставки Пашиняна.

Конфликт нынешнего премьера с военными возник после того, как он назвал российские Искандеры неэффективными. Пашинян рассказал, что армия не смогла отбить Карабах российскими ракетами, потому что каждая десятая из них просто не взрывалась. В генштабе высмеяли слова премьера, потому что он, мол, не разбирается в обороне. После этого он уволил нескольких руководителей штаба.

Пашинян собрал митинг и заявил, что в отставку не пойдет. Он и сам пришел к власти после оппозиционных протестов в 2018 году, когда люди вышли против президента Сержа Саргсяна, который не желал уступать власть. В итоге партия Пашиняна получила на парламентских выборах поддержку в 70%.

Нынешние протесты премьер называет попыткой военного переворота:

— Армия должна выполнять свою работу — защищать границы и территориальную целостность Армении. Армия не может участвовать в политических процессах. Она должна подчиняться только народу и политической силе, которую избрал народ. Все, кто действует вне этой логики, действуют против народа, против государства и верховенства права.

Эксперты предполагают, что политический конфликт в Армении — дело рук России, которая играет по принципу “разделяй и властвуй” и стремится получить полный контроль над страной.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 25 февраля объявил о военном перевороте в стране после того, как руководство Генштаба потребовало отставки главы правительства.

Пашинян попросил своих сторонников собраться на площади у правительства и уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.