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Протести в Єревані: що відбувається у Вірменії і кому це вигідно

У Вірменії тривають акції противників прем’єр-міністра країни Нікола Пашиняна. Минулу ніч кілька сотень протестувальників провели на вулиці перед парламентом у Єревані. Напередодні ввечері на одному з центральних проспектів вони встановили кілька наметів і розпалили багаття.

Протести очолює опозиція, серед керівників якої є представники колишньої влади та відверті симпатики Росії. Нещодавно до них приєдналися і військові, обурені здачею Нагірного Карабаху та звільненнями в армії. Генштаб і політики старої влади вимагають відставки Пашиняна.

Конфлікт нинішнього прем’єра з військовими виник після того, як він назвав російські Іскандери неефективними. Пашинян розповів, що армія не змогла відбити Карабах російськими ракетами, бо кожна десята з них просто не вибухала. У генштабі висміяли слова прем’єра, бо він, мовляв, не розуміється на оброні. Після цього він звільнив кількох керівників генштабу.

Пашинян зібрав мігинг і заявив, що у відставку не піде. Він і сам прийшов до влади після опозиційних протестів у 2018 році, коли люди вийшли проти президента Сержа Саргсяна, який не бажав поступатися владою.  Зрештою партія Пашиняна отримала на парламентських виборах підтримку в 70%.

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Нинішні протести прем’єр називає спробою військового перевороту:

– Армія має виконувати свою роботу – захищати кордони і територіальну цілісність Вірменії. Армія не може брати участі у політичних процесах. Вона має коритися лише народу та політичній силі, яку обрав народ. Всі, хто діє поза цією логікою, діють проти народу, проти держави та верховенства права.

Експерти припускають, що політичний конфлікт у Вірменії – справа рук Росії, яка грає за принципом “розділяй і володарюй” і прагне отримати повний контроль над країною.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 25 лютого оголосив про воєнний переворот у країні після того, як керівництво Генштабу зажадало відставки глави уряду.

Пашинян попросив своїх прихильників зібратися на площі біля уряду і звільнив начальника Генштабу Оніка Гаспаряна.

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