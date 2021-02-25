Пашинян объявил о военном перевороте в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о военном перевороте в стране.

Армянская армия потребовала отставки премьера. Заявление, в котором выдвигается требование об отставке Пашиняна и всего его правительства, подписало руководство Генштаба, в частности начальник Оник Гаспарян. Кроме того, подписи поставили и командиры крупных воинских соединений, и главы всех управлений.

Премьер же назвал это заявление попыткой военного переворота и анонсировал обращение к нации. Он попросил своих сторонников собраться на площади возле правительства.

— Я приглашаю всех наших сторонников на Площадь Республики прямо сейчас. Я обращусь к общественности в прямом эфире в ближайшем будущем, — заявил Пашинян.

Затем премьер-министр в прямом эфире в Facebook сообщил, что уволил начальника Генштаба Оника Гаспаряна.

— Сегодня я подписал решение об увольнении с должности Оника Гаспаряна. Оцениваю это заявление как попытку военного переворота, — заявил Никол Пашинян.

Генштаб Армении потребовал отставки премьер-министра из-за увольнения первого заместителя начальника военного ведомства Тирана Хачатряна.

Накануне Хачатрян назвал несерьезными слова Никола Пашиняна о невзорвавшихся Искандерах. Однако в Минобороны настаивали на том, что его слова вырвали из контекста.

Фото: Правительство Армении