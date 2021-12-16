Противоаварийные работы в Гостином дворе начнутся до конца года – Минкульт

До конца года в Гостином дворе, что на киевском Подоле, должны начаться противоаварийные работы.

Как сообщают в Министерстве культуры Украины, там собираются убрать территорию, укрепить стены и соорудить временную крышу.

Пока будут продолжаться работы, киевляне могут присоединиться к онлайн-опросу Минкульта, сообщив, что именно хотят видеть в историческом здании.

Общее решение, которое устроит активистов, историков и архитекторов, в правительстве надеются найти через два месяца.

– К счастью, есть почти единодушная точка зрения, что это может быть мультифункциональный комплекс, где могут быть художественные практики и промыслы, выставочные залы и тому подобное, – говорит министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Упадок Гостиного двора начался еще во времена Виктора Януковича. Правительство Николая Азарова в 2011 году лишило уникальное сооружение статуса памятника архитектуры.

В следующем году застройщики, приближенные к режиму, получили разрешение на реконструкцию исторического комплекса в торгово-офисный центр с парковкой.

Активисты столицы, чтобы остановить строительные работы, разбили лагерь во дворе Гостиного двора.

После того, как в начале 2013 года Беркут вытеснил киевлян оттуда, строительные работы активно продолжились. Памятку спасла Революция достоинства, хотя ее и успели частично разрушить.

Ныне там растут деревья, лежат кучи мусора, ржавеет арматура, а подвал напоминает бассейн. Чтобы начать спасение исторического сооружения, в 2021 году Гостиному двору присвоили статус памятника национального значения.

Теперь ее реконструкция запрещена, можно лишь реставрировать. Для этого власти и жители столицы должны согласовать новую концепцию и стоимость восстановительных работ.

Сколько продлится согласование, сейчас не известно.

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