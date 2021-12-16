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Протиаварійні роботи в Гостинному дворі розпочнуться до кінця року – Мінкульт

Артем Голуб Кореспондент Факти ICTV

До кінця року в Гостинному дворі, що на київському Подолі, мають розпочатися протиаварійні роботи.

Як повідомляють у Міністерстві культури України, там збираються прибрати територію, укріпити стіни та спорудити тимчасовий дах.

Поки триватимуть роботи, кияни можуть долучитись до онлайн-опитування Мінкульту, повідомивши, що саме хочуть бачити в історичній будівлі.

Спільне рішення, яке влаштує активістів, істориків та архітекторів, в уряді сподіваються знайти за два місяці.

– На щастя, є майже одностайна точка зору, що це може бути мультифункціональний комплекс, де можуть бути мистецькі практики, виставкові зали, художні промисли тощо, – говорить міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Занепад Гостинного двору почався ще за часів Віктора Януковича. Уряд Миколи Азарова в 2011 році позбавив унікальну споруду статусу пам’ятки архітектури.

Наступного року забудовники, наближені до режиму, отримали дозвіл на реконструкцію історичного комплексу в торговельно-офісний центр із парковкою.

Активісти столиці, щоб зупинити будівельні роботи, розбили табір на подвір’ї Гостинного двору.

Після того, як на початку 2013 року Беркут витіснив киян звідти, будівельні роботи активно продовжились. Пам’ятку врятувала Революція гідності, хоча її й встигли частково зруйнувати.

Нині там ростуть дерева, лежать купи сміття, іржавіє арматура, а підвал нагадує басейн. Щоб почати порятунок історичної споруди, у 2021 році Гостинному двору присвоїли статус пам’ятки національного значення.

Тепер її реконструкція заборонена, можна лише реставрувати. Для цього влада та жителі столиці мають погодити нову концепцію та вартість відновлювальних робіт.

Скільки триватиме узгодження, нині не відомо.

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