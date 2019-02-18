Противодействие агрессии РФ и будущее Украины после выборов: украинский ланч в Мюнхене

Противодействие российской агрессии и будущее нашей страны после выборов – темы украинского ланча в Мюнхене, организованного Фондом Виктора Пинчука.

Событие, посвященное исключительно нашей стране, которая проходит по случаю Мюнхенской конференции по безопасности уже третий год подряд. Рецепты для мирного будущего Украины представили миру и Европейские лидеры.

Какой будет Украина после выборов – дискуссию начинают кандидаты в президенты. Одна из составляющих победы в войне – сильная, стабильная экономика. Для этого нужно объединить усилия, считает Юлия Тимошенко.

Украина – не нищий безопасности. Мы поддерживаем мир в Европе и мире с 1992 года – напоминает Анатолий Гриценко. И теперь время миру подставить нам дружеское плечо.

Свой план выхода из конфликта на Донбассе есть и у Сергея Таруты. Он представил на конференции в Мюнхене свой план Три основы. С привлечением голубых касок, временными международными администрациями и юстиции переходного периода на Донбассе.

Только за украинцами выбор, кто будет возглавлять страну в последующие годы, говорит Христя Фриланд. А Канада готова помочь сделать этот выбор. На это официальная Оттава уже потратила 25 миллионов долларов. Мониторить выборы будут около 150 канадских наблюдателей.

Курт Волкер прогнозирует, предстоящие выборы станут настоящей борьбой за голоса. Но нужно показать миру, что Украина – надежная демократия. Чтобы продолжить свой западный курс.

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Общее европейское противодействие агрессии – такой рецепт безопасности видит Карл Бильдт. В частности, увеличивать присутствие НАТО в регионе.

Участники встречи отмечают, Украина – передовая безопасности в Европе. Поэтому ситуация требует совместных решений. Но лучший путь преодоления агрессии для Украины – стать демократическим, экономически сильным государством, где царит верховенство права.

К слову, на Мюнхенской конференции по безопасности одной из главных тем стала ситуация в Украине. Многие союзники высказались в поддержку нашей страны.

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