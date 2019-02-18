Протидія агресії РФ та майбутнє України після виборів: український ланч в Мюнхені

Протидія російській агресії та майбутнє нашої країни після виборів – теми українського ланчу в Мюнхені, організованого Фондом Віктора Пінчука.

Подія, присвячена суто нашій країні, яка проходить з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки вже третій рік поспіль. Рецепти для мирного майбутнього України представили світові та Європейські лідери.

Якою буде Україна після виборів – дискусію розпочинають кандидати в президенти. Одна зі складових перемоги у війні – сильна, стабільна економіка. Для цього потрібно об’єднати зусилля, вважає Юлія Тимошенко.

Україна – не жебрак безпеки. Ми підтримуємо мир в Європі та світі з 1992 року – нагадує Анатолій Гриценко. Тож тепер час світові підставити нам дружнє плече.

Свій план виходу з конфлікту на Донбасі має й Сергій Тарута. Він представив на конференції в Мюнхені свій план Три основи. Із залученням блакитних шоломів, тимчасовими міжнародними адміністраціями та юстицію перехідного періоду на Донбасі.

Лише за українцями вибір, хто очолюватиме країну в наступні роки, каже Христя Фріланд. А Канада готова допомогти зробити цей вибір. На це офіційна Оттава вже витратила 25 мільйонів доларів. Моніторити вибори будуть близько 150 канадських спостерігачів.

Курт Волкер прогнозує, майбутні вибори стануть справжньою боротьбою за голоси. Але потрібно показати світу, що Україна – надійна демократія. Аби продовжити свій західний курс.

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Спільна європейська протидія агресії – такий рецепт безпеки бачить Карл Більдт. Зокрема, збільшувати присутність НАТО в регіоні.

Учасники зустрічі наголошують, Україна – передова безпеки в Європі. Тож ситуація потребує спільних рішень. Але кращий шлях подолання агресії для України – стати демократичною, економічно сильною державою, де панує верховенство права.

До слова, на Мюнхенській конференції з безпеки однією з головних тем стала ситуація в Україні. Багато союзників висловилися на підтримку нашої країни.

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