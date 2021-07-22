Провальное ВНО по математике: почему школьники не учат предмет и где он необходим

Сейчас идет вступительная кампания в университеты. Среди самых популярных специальностей — филология, право, менеджмент и компьютерные науки, инженерия программного обеспечения, маркетинг и экономика.

Многие из этих направлений связаны с математикой, но в этом году треть выпускников провалила ВНО по ней. Не набрав даже проходного балла. Педагоги бьют тревогу, в министерстве говорят — что на самом деле в этом году на 36 000 детей больше справились с тестами по математике, чем в прошлом.

— Я просто выполнял указания учителей, домашние задания, классные работы, а также решил несколько прошлогодних тестов, — рассказывает выпускник Денис Кинзерская.

Парень сдал на 200 баллов сразу три предмета — химию, биологию и математику. Последнюю из девятого класса он изучал углубленно, но основу получил в средней школе. Задания ВНО для него оказались довольно простыми.

— Я бы сказал, что они не отличались особой сложностью, а были примерно такими же, как и прошлогодние, но сложнее, чем в начале истории ВНО, — добавил парень.

Нынешние результаты экзаменов народный депутат Инна Совсун назвала ожидаемыми. По ее словам, они во многом совпадают с результатами международного сравнительного исследования Pisa, которое показало, что уже на уровне 14 лет треть украинских детей не знает математики.

И проблема не в пандемии, ученики не смогли выполнить задание программы средней школы. Причина — системная.

— С одной стороны, эта чрезмерная “давайте пожалеем”, с другой стороны, качество программ, которые соревнуются с компьютерами, и в-третьих, в обществе нет культа образованности, оно очень сильно отражается особенно в математике, — добавляет Совсун.

В этом году математика — обязательный предмет ВНО. Она не нужна для поступления, но необходима для аттестата. МОН сетует на многочисленные нарушения родители и ученики считают математику лишней. И в этом виновата школа, которая не смогла доступно объяснить, как дети могут применить математику в повседневной жизни.

— В тестах было очень много прикладных задач. И прикладного аспекта в школе мы почти не рассматривали. У нас очень малое количество часов математики, и учитель не может подстроиться под эту прикладную сферу, — говорит учительница математики, руководитель онлайн-курсов по подготовке к ВНО Елена Мельниченко.

Школьную программу годами упрощали и переполняли теорией. Математики говорят — наоборот, надо высвободить больше времени на прикладные темы, такие как проценты или пропорции.

— В результате выбросили какие-то важные вещи, оставили не очень нужные. Например, тригонометрические уравнения. Даже математику они не нужны, — рассказывает старший научный сотрудник Института математики НАН Украины Ирина Егорченко.

Парадокс в том, что многие ученики считают математику ненужной, но стремятся работать в сферах, где она необходима. Это инженерия, финансы, банковское дело, фармацевтика, торговля, и особенно — ИТ-технологии.

— Все хотят в ИТ, и все хотят в программисты, и там без математики не обойтись. В 2020 году в топ-10 самых престижных профессий вошли банки и фармацевтика, это тоже деньги или цифры, и опять таки, это математика, — добавляет эксперт рынка труда Татьяна Пашкина.

МОН признает — интерес к математике низкий. Это влияет и на то, что хороших учителей не хватает.

— Государство пытается на это влиять. Прошлый учебный год был объявлен годом математики. Это и повышение квалификации педагогов, разработка различных онлайн-курсов, в частности у нас есть всеукраинская школа онлай, — сообщил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования МОН Юрий Кононенко.

Изменения требуют времени, эксперты советуют прежде всего пропагандировать моду на образованность и престиж математики. Знание открывают многие двери и объясняют сущность жизни. Далее — кардинально изменить программу и учебники, сделать их современными и интересными. Инвестировать в квалификацию учителей и заставить их вспомнить об ответственности за знания детей на уроке. Без этого не видеть нам диджитализированной и инновационной Украины.

Фото: УНІАН

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