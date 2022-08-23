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Факты / Видео / Украина

Принимали роды при свечах: истории медиков об оккупации Тростянца

Ольга Чайко Журналистка Факты ICTV Дарина Реготун Видеоредактор

Три года назад Тростянецкая городская больница стала символом успешной децентрализации и медреформы. В небольшом городке на Сумщине удалось создать медицинское учреждение, которое ничем не уступало по уровню предоставления услуг столичным и оно стало лучшим в Украине. Однако за время оккупации его едва не уничтожили россияне.

– Обстрел был 18 марта, когда российский танк выстрелил в больницу, – вспоминает городской голова Тростянца Юрий Бова.

Тогда медицинское учреждение осталось без отопления. В общей сложности таких мощных обстрелов по территории, где расположены поликлиника и больница, было три. 21 марта в этот район ударили 38 раз. Заведение тогда не работало, поэтому никто не погиб. А вот в близлежащей больнице были пациенты.

– Вся территория больницы пострадала на 30%, и это была для нас трагедия. Это первая больница, которая пошла в реформу. Это первая больница, которая была передана от государственной собственности в коммунальную, – говорит председатель Тростянца.

Жизнь врачей и пациентов тогда постепенно переместилась в бомбоубежище. Младшая медсестра неврологического отделения Татьяна Тарасенко вспоминает, что пациентов перенесли тоже в хранилище, за ними ухаживали.

Несколько раз с “инспекцией” появлялись российские спецназовцы, которые не могли поверить, что здесь не лечат украинских военных.

О возвращении домой на время медики должны были забыть. Заведующая акушерским отделением Татьяна Сидоренко вспоминает, что врачи работали, как могли. Иногда даже принимали роды при свечах.

— Просто молили Бога, чтобы скорее это кончилось, потому что это был ужас, — говорит медик.

По самым скромным подсчетам, на восстановление медучреждений понадобится 50 млн. грн. Сейчас за деньги города и благотворителей ремонтируют больницу и стеклят поликлинику.

В стационаре уже работают родильное, терапевтическое, неврологическое, инфекционное отделение, а также травматология и хирургия.

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