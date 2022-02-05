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Факты / Видео / Украина / Общество

Пришла купить кошелек, а оказалась на улице: в Одессе из ТРЦ выгнали девушку из ДЦП

Анастасия Кожушко журналист Вікна

В Одессе недавно разгорелся скандал. Там в одном ТРЦ выгнали девушку из ДЦП (детский церебральный паралич). Кристина Ромайская просто пришла купить кошелек, а продавщица вместе с охранником попросили ее на выход. Инцидент удалось снять на видео.

Свои действия мужчина объяснил тем, что Кристина пугала посетителей и попросил ее ходить в сопровождении взрослых. Поступок возмутил клиентку, потому что она самостоятельно пользуется транспортом, ходит в разные заведения и с таким отношением столкнулась впервые.

Кроме того, Кристина сделала карьеру модели: снималась для известного украинского дизайнера Андре Тана и участвовала в рекламе Gucci.

Ни девушка, ни ее мама – Елена Ромайская, не понимают почему так случилось. В администрации ТРЦ говорят, что охранник просто не разобрал слова Кристины. А потому чтобы она не привлекала к себе внимания, вывел ее на улицу.

Некоторые сотрудники магазинов в торговом центре говорят, что девушка вела себя спокойно, а вот охранник повелся не гуманно.

Кристина говорит, что если администрация ТРЦ не извинится перед ней, будет писать заявление в полицию. Своим примером девушка хочет показать, что ДЦП не приговор, и люди с такими недостатками здоровья имеют право на нормальную жизнь.

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