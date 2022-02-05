Прийшла купити гаманець, а опинилася на вулиці: в Одесі з ТРЦ вигнали дівчину з ДЦП

В Одесі нещодавно розгорівся скандал. Там в одному ТРЦ вигнали дівчину з ДЦП (дитячий церебральний параліч). Христина Ромайська просто прийшла купити гаманець, а натомість продавчиня разом з охоронцем попросили її на вихід. Інцидент дівчині вдалося зняти на відео.

Свої дії чоловік пояснив тим, що Христина лякала відвідувачів та попросив її ходити у супроводі дорослих. Вчинок обурив клієнтку, бо вона самостійно користується транспортом, ходить у різні заклади й з таким ставлення зіштовхнулася вперше.

Окрім того, Христина зробила кар’єру моделі: знімалась для відомого українського дизайнера Андре Тана та брала участь у рекламі Gucci.

Ні дівчина, ні її мама – Олена Ромайська, не розуміють чому так сталося. В адміністрації ТРЦ кажуть, що охоронець просто не розібрав слів Христини. А тому, щоб вона не привертала до себе уваги, вивів її на вулиці.

Деякі співробітники магазинів, що знаходяться у торговому центрі, кажуть, що дівчина поводила себе спокійно, а от охоронець поставився до неї не гуманно.

Христина каже, якщо адміністрація ТРЦ не вибачиться перед нею, писатиме заяву до поліції. Своїм прикладом дівчина хоче показати, що ДЦП не вирок, і люди з такими вадами здоров’я мають право на нормальне життя.

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