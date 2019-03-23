Пришел, сфотографировал, убрал: мировой флэшмоб #trashtag добрался до Украины

В Украине продолжается мировой флешмоб. Люди выходят на улицы и убирают особенно заброшенные места, делают фото до и после и выкладывают в соцсети.

В Украине флешмоб в разгаре. Чтобы присоединиться, не обязательно собирать много людей.

Дошел всемирный челлендж даже к месту, где уже более тридцати лет никто не живет – в Чернобыльскую зону. Мусор здесь оставляют туристы. За все эти годы не было ни одного субботника. Поэтому, за уборку взялись гиды.

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К слову, в сети среди звезд шоу-бизнеса и спортсменов набирает обороты флешмоб – #10yearschallenge. Его суть заключается в том, чтобы показать фотографии, которые были сделаны с разницей в 10 лет.

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