Прийшов, сфотографував, прибрав: світовий флешмоб #trashtag дістався України

В Україні триває світовий флешмоб. Люди виходять на вулиці і прибирають особливо занедбані місця, роблять фото до і після та викладають у соцмережі.

В Україні флешмоб у розпалі. Щоб долучитися, не обов’язково збирати багато людей.

Дістався всесвітній челендж навіть до місця, де вже понад тридцяти років ніхто не живе – до Чорнобильської зони. Сміття тут залишають туристи. За всі ці роки не було жодної толоки. Тож, за прибирання взялися гіди.

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До слова, у мережі серед зірок шоу-бізнесу та спортсменів набирає обертів флешмоб – #10yearschallenge. Його суть полягає в тому, щоб показати фотографії, які були зроблені з різницею у 10 років.

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