Вошел в 100 гениев современности: художнику Ивану Марчуку 85 лет

12 мая всемирно известному украинскому художнику Ивану Марчуку исполняется 85 лет. Он давно попал в рейтинг 100 гениев современности, который составила британская газета The Daily Telegraph.

Иван Марчук родился в Тернопольской области, с детства рисовал и теперь его работы узнаваемы и уважаемы во многих странах мира. В его активе — несколько тысяч картин, пока большинство из них находятся в Украине.

Власти давно обещали художнику музей, но слова не сдержали. Украинские поклонники любят картины Марчука за созвучное видение нашей земли, близкие взгляды, образы и мысли. К юбилею художника в Музее истории Киева открылась выставка Я єсмь.

В экспозиции более 100 картин Марчука, представлены работы почти из всех его серий, начиная с 1972 года.

— А у меня нет женщины и ем я не вкусную еду, а полезную. Живу по черному календарю, просыпаюсь рано и в семь часов иду в мастерскую, — делится рецептом долголетия Иван Марчук.

Британское издание внесло Ивана Марчука в список 100 гениев в 2019 году. Украинский художник в конце 1980 годов эмигрировал в Австралию, затем жил в Канаде и США.

И где бы он ни был, его всегда тянуло на Родину. Подробнее о деталях жизни Ивана Марчука читайте на Фактах ICTV.

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