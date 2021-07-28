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Валентина Летяк |

ПЦУ отказалась от крестного хода: как в Киеве отметили годовщину Крещения Руси

В Украине 28 июля православные отметили 1 033-летие Крещения Руси-Украины. В Михайловском соборе еще утром состоялась Божественная литургия, которую возглавил глава ПЦУ Епифаний. Торжества продолжились на Владимирской горке.

А масштабного крестного хода, как это сделала накануне УПЦ Московского патриархата, не было — чтобы не способствовать распространению коронавируса. Однако на празднование пришли тысячи верующих.

У подножия памятника Владимиру глава ПЦУ поздравил всех украинцев с праздником и призвал в это непростое время к единству, заботиться о независимой Украине и во всем проявлять завещанную Богом любовь к ближним.

Во время мероприятий порядок в столице обеспечивали правоохранители. Обошлось без каких-либо провокаций.

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