Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна / Суспільство
Валентина Летяк |

ПЦУ відмовилася від хресного ходу: як у Києві відзначили річницю Хрещення Русі

В Україні 28 липня православні відзначили 1 033-річчя Хрещення Русі-України. У Михайлівському соборі ще зранку відбулась Божественна літургія, яку очолив глава ПЦУ Епіфаній. Урочистості продовжились на Володимирській гірці.

А масштабної хресного ходу, як це зробила напередодні УПЦ Московського патріархату, не було – щоб не сприяти поширенню коронавірусу. Однак на святкування прийшли тисячі вірян.

Біля підніжжя пам’ятника Володимиру глава ПЦУ привітав усіх українців зі святом і закликав у цей непростий час до єдності, дбати про незалежну Україну та в усьому виявляти заповідану Богом любов до ближніх.

Під час заходів порядок у столиці забезпечували правохоронці. Обійшлося без будь-яких провокацій.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Кондиціонери та відсутність шансону: в Києві запускають нові маршрутки
Кондиціонери та відсутність шансону: в Києві запускають нові маршрутки
Хрещення Русі-України: як Київ відзначає 1033-тю річницю
Хрещення Русі-України: як Київ відзначає 1033-тю річницю
Розпусник Володимир і язичницькі традиції: що ви не знали про Хрещення Русі
Розпусник Володимир і язичницькі традиції: що ви не знали про Хрещення Русі
Хрещення Київської Русі: що ви знаєте про прийняття християнства (ТЕСТ)
Хрещення Київської Русі: що ви знаєте про прийняття християнства (ТЕСТ)
Зафіксовано 189 нових випадків Covid-19: статистика коронавірусу в Києві за 28 липня
Зафіксовано 189 нових випадків Covid-19: статистика коронавірусу в Києві за 28 липня
Хрещення Русі-України. Як було відновлено автокефалію ПЦУ
Хрещення Русі-України. Як було відновлено автокефалію ПЦУ
Без шансону і з кондиціонером: у Києві на маршрути вийдуть нові автобуси
Без шансону і з кондиціонером: у Києві на маршрути вийдуть нові автобуси
Вчився кермувати: у Києві дев’ятирічний хлопчик на Tesla спричинив ДТП
Вчився кермувати: у Києві дев’ятирічний хлопчик на Tesla спричинив ДТП
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка