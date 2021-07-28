ПЦУ відмовилася від хресного ходу: як у Києві відзначили річницю Хрещення Русі

В Україні 28 липня православні відзначили 1 033-річчя Хрещення Русі-України. У Михайлівському соборі ще зранку відбулась Божественна літургія, яку очолив глава ПЦУ Епіфаній. Урочистості продовжились на Володимирській гірці.

А масштабної хресного ходу, як це зробила напередодні УПЦ Московського патріархату, не було – щоб не сприяти поширенню коронавірусу. Однак на святкування прийшли тисячі вірян.

Біля підніжжя пам’ятника Володимиру глава ПЦУ привітав усіх українців зі святом і закликав у цей непростий час до єдності, дбати про незалежну Україну та в усьому виявляти заповідану Богом любов до ближніх.

Під час заходів порядок у столиці забезпечували правохоронці. Обійшлося без будь-яких провокацій.

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