Путін приймає ванни з рогів оленів: які симптоми президента РФ свідчать про рак

Інформація про стан здоров’я тирана, через якого гинуть тисячі мирних людей в Україні Володимира Путіна, суворо охороняється Кремлем.

Журналісти російського медіа Проєкт у своєму розслідуванні знайшли найсвіжіші достовірні дані про медичні справи Путіна.

— Як і вмираючий Брежнєв, як і хворий Єльцин, Путін – постійно проводить час із величезною кількістю медиків, – кажуть розслідувачі.

Лише в об’єктиві пропагандистських новин Путін залишається лижником, їздить верхи та займається дзюдо. За кадром же залишається група медиків, які останні роки в майже однаковому складі супроводжують Путіна.

— Наш “здоровий” президент живе в оточенні дев’яти лікарів. Він оточений 60 медиками, але постійно в кожній поїздці його оточують аж дев’ять лікарів. Це вузькі спеціалісти. Навіщо йому потрібні такі вузькі спеціалісти, навіщо йому потрібні кілька лорів. Навіщо йому потрібний хірург саме онколог, а не хірург, – каже журналіст-розслідувач видання Проєкт Михайло Рубін.

Йдеться про постійного супутника Путіна Євгена Селіванова. Темою його дисертації були Особливості діагностики та хірургічного лікування хворих на рак щитоподібної залози похилого та літнього віку.

За даними Проєкту лише в Сочі цей лікар відвідав Путіна щонайменше 35 разів. Після цієї інформації, усі так звані російські ліберальні експерти почали шукати підтвердження, що Путін і справді онкохворий. Найбільш розповсюджена версія – рак щитоподібної залози.

— Запідозрити його можна лише за наявністю симптомів, які не завжди говорять саме про рак. Осиплість голосу, покашлювання, – каже лікар-анестезіолог та консультант Проєкту Михайло Фремдерман.

Під час публічних промов він справді помітно часто прокашлюється. Але цей факт не є підтвердженням версії про онкозахворювання, хоч багатьом дарує надію. Рак щитоподібної залози лікується стероїдами. І ймовірне застосування таких препаратів пояснюють зовнішнім виглядом диктатора. Те що раніше вважали за ботокс – може бути наслідками тривалого лікування стероїдами.

Єдине, що точно випливає з розслідування – очевидна неадекватність Путіна. Тиран часто вдається до нетрадиційної медицини, зокрема – ванн з екстракту ріг молодих оленів. В період росту вони наповнюються кров’ю, яка начебто дарує молодість та довголіття. Так, Путін буквально приймає криваві ванни.

Путін – не єдиний російський керманич, який влаштовував геноциди інших народів. Більшість російських очільників були диктаторами: від Івана Грозного до Йосипа Сталіна. Путіну – 70, і більшість з нас побачить зміну найвищого керівництва Кремля. Та чи зміниться після його смерті ментальність 140-мільйонної федерації, де після 24-го лютого не відбулося жодного справді велелюдного мітингу проти російського вторгнення в Україну?

Лідер Чеченського визвольного руху Джохар Дудаєв казав: Росія зникне з лиця землі, коли зійде сонце України. Шанси Путіна дожити до цього дня високі, і його діагноз тут ні до чого. Це вперше в історії доля Росії залежить не від чергового кривавого диктатора, а від Збройних Сил України.

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