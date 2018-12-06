Пишет папе письма на небо: история Амалии и ее отца, погибшего на войне

Сегодня военные отмечают День вооруженных сил. Украинская армия начала свое возрождение с началом российской агрессии в начале 2014 года.

В ряды войска стали тысячи добровольцев, среди которых был в Роман Бочаров. Мужчина вместе с семьей покинул оккупированный Луганск и сразу поехал на фронт сначала в добробат, а впоследствии стал бойцом 3-го полка спецназначения.

Роман погиб почти три года назад, но дочь мужчины продолжает писать письма отцу на небо. Амалия верит – папа всегда рядом.

Читайте: Поздравления с Днем Вооруженных сил Украины в СМС и картинках

Об этой лирической истории украинские музыканты написали песню и презентовали накануне клип.

К слову, Факты ICTV решили вспомнить самые яркие и самые зрелищные парады войск Вооруженных Сил Украины.

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