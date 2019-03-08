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Ралли в Киеве: женщины дали мастер-класс по управлению авто

Женщины за рулем демонстрируют свои способности. По статистике, они в 5 раз реже попадают в ДТП, чем мужчины. Женщины более внимательны, реже садятся за руль в неадекватном состоянии и не любят рисковать.

Сегодня в центре столицы прошло ХХІ Большое женское ралли, на которое съехалось 42 экипажа. Женщины-гонщики сегодня без цветов, шампанского и каблуков. Уверяют, не употребляли ни капли и на корпоративах накануне. Готовились.

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Женское ралли – соревнование любительское. Здесь нет профессиональных машин для гонок, а некоторые авто женщины честно попросили у мужчин. Девушки проехали слалом на Крещатике, дальше маршрут по киевским улицам и картинг. План маршрута получили за полчаса до старта.

Они проехали по киевским улицам расстояние 68 км. Их средняя скорость – не более 35 км/ч. Под конец женского дня они определят победителя.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что накануне 8 Марта Киев сковали пробки.

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