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Ралі у Києві: жінки дали майстер-клас з керування авто

Жінки за кермом демонструють свої здібності. За статистикою, вони в 5 разів рідше потрапляють у ДТП, ніж чоловіки. Жінки більш уважні, рідше сідають за кермо в неадекватному стані і не люблять ризикувати.

Сьогодні в центрі столиці пройшло ХХІ Велике жіноче ралі, на яке з’їхалося 42 екіпажі. Жінки-гонщики сьогодні без квітів, шампанського і підборів. Запевняють, не вживали ані краплі і на корпоративах напередодні. Готувались.

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Жіноче ралі – змагання любительське. Тут немає професійних машин для перегонів, а деякі авто жінки чесно позичили в чоловіків. Дівчата проїхали слалом на Хрещатику, далі маршрут київськими вулицями і картинг. План маршруту отримали за півгодини до старту.

Вони проїхали київськими вулицями відстань 68 км. Їхня середня швидкість – не більше 35 км/год. Під кінець жіночого дня вони визначать переможця.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що напередодні 8 Березня Київ паралізували затори.

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