Реформы в Нафтогаз Украины — чего ждать в следующем отопительном сезоне

Энергонезависимость – как составляющая победы. Уже в этом году Нафтогаз планирует увеличить собственную добычу газа как минимум на 1 млрд кубометров. Это поможет Украине впервые в современной истории полностью отказаться от импорта голубого топлива, сделав запасы к следующей зиме исключительно из собственного ресурса:

Наша цель – в этом году увеличить добычу собственного украинского газа. Мы к этому стремимся, мы планируем это сделать – Алексей Чернышев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»

Поспособствовать увеличению украинской добычи, а также развитию энергоэффективности призвана, в частности, и корпоративная реформа, объясняет глава Нафтогаза Алексей Чернышев. За последние пять лет управленческий кризис крупнейшей государственной компании только усугублялся. А с осени 21 года Нафтогаз вообще остался без наблюдательного совета. Это тормозило как процессы внутри компании, так и сотрудничество с международными партнерами. Ибо на Западе независимый наблюдательный совет – “мастхев” для эффективного бизнеса.

Но в начале этого года Нафтогаз получил набсовет — по результатам независимого конкурса. В нее вошли четверо независимых членов – ведущих иностранных специалистов отрасли с опытом работы в крупнейших нефтегазовых компаниях мира, а также два представителя государства:

Это специалисты и руководители с огромным опытом из известных компаний, таких как ВР, Эквинор и другие. И я рад, что сегодня они помогут национальной компании Нафтогаз двигаться вперед и реализовать свою стратегию – Алексей Чернышев, председатель правления НАК «Нафтогаз Украины»

Главой наблюдательного совета избрали Энтони Марино – специалиста по разведке и добыче с почти 40-летним опытом работы в отрасли. По приглашению Алексея Чернышева он приехал в Киев. Энтони Марино встретился с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и руководством Нафтогаза. В фокусе внимания – энергетическая независимость и устойчивость страны:

Поздравил с началом работы нового председателя наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» Энтони Марино. Обсудили видение развития газодобывающей отрасли в нашем государстве. Перспективное направление, которое может стать драйвером восстановления, дальнейшего развития и энергетической независимости Украины – Денис Шмигаль, премьер-министр Украины

В Нафтогазе объясняют: корпоративное управление не является решением всех проблем, однако оно значительно улучшает качество стратегического планирования и повышает прозрачность деятельности компании. Кроме того, долгожданная реформа значительно усилит сотрудничество с международными партнерами и способствует выходу компании из дефолта. Восстановление доверия к Нафтогазу всех ключевых стейкхолдеров – один из основных приоритетов главы нацкомпании:

Это международный стандарт. Мы становимся понятнее для наших международных партнеров. Они осознают, что компания имеет наблюдательный совет, состоящий из международных специалистов. И это добавляет дополнительного доверия к компании, которая, в свою очередь, дает возможность привлечь и финансы, и кредиты, и дополнительные инвестиции, и партнерство – Алексей Чернышев, глава правления НАК «Нафтогаз Украины»

Уже сейчас Нафтогаз усиливает стратегическое партнерство с ведущими игроками отрасли в Европе. Украинским газовщикам помогают техникой и материалами. Кроме того, западные коллеги делятся знаниями и технологиями. Следующий этап – совместные инвестиции в развитие газодобычи. Председатель наблюдательного совета Нафтогаза, имеющий опыт работы мировых лидеров отрасли, также уверен: украинские недра еще изрядно удивят Европу.

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