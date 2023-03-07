Реформи в Нафтогаз України – на що чекати в наступному опалювальному сезоні

Енергонезалежність – як складова перемоги. Уже цього року Нафтогаз планує збільшити власний видобуток газу щонайменше на 1 млрд кубометрів. Це допоможе Україні вперше в сучасній історії повністю відмовитися від імпорту блакитного палива, зробивши запаси до наступної зими винятково з власного ресурсу:

Наша мета – в цьому році збільшити видобуток власного, українського газу. Ми цього прагнемо, ми плануємо це зробити – Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України»

Посприяти збільшенню українського видобутку, а також розвитку енергоефективності покликана, зокрема, й корпоративна реформа, пояснює глава Нафтогазу Олексій Чернишов. Протягом останніх п’яти років управлінська криза найбільшої державної компанії лише поглиблювалася. А з осені 21 року Нафтогаз узагалі залишився без наглядової ради. Це гальмувало як процеси всередині компанії, так і співпрацю з міжнародними партнерами. Бо на Заході незалежна наглядова рада – «мастхев» для ефективного бізнесу.

Та на початку цього року Нафтогаз таки отримав наглядову раду – за результатами незалежного конкурсу. До неї увійшли четверо незалежних членів – провідних іноземних фахівців галузі з досвідом роботи в найбільших нафтогазових компаніях світу, а також двоє представників держави:

Це фахівці й керівники з величезним досвідом з відомих компаній, таких як ВР, Еквінор та інші. І я радий, що сьогодні вони допоможуть національній компанії Нафтогаз рухатися вперед і реалізувати свою стратегію – Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України»

Головою наглядової ради обрали Ентоні Маріно – фахівця з розвідки та видобування з майже 40-річним досвідом роботи в галузі. На запрошення Олексія Чернишова він приїхав до Києва. Ентоні Маріно зустрівся із Прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем і керівництвом Нафтогазу. У фокусі уваги – енергетична незалежність і стійкість країни:

Привітав із початком роботи нового голову наглядової ради НАК «Нафтогаз України» Ентоні Маріно. Обговорили бачення розвитку газовидобувної галузі в нашій державі. Перспективний напрямок, який може стати драйвером відновлення, подальшого розвитку й енергетичної незалежності України – Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України

У Нафтогазі пояснюють: корпоративне управління не є рішенням усіх проблем, проте воно значно покращує якість стратегічного планування та підвищує прозорість діяльності компанії. Крім того, довгоочікувана реформа значно посилить співпрацю з міжнародними партнерами та має посприяти виходу компанії з дефолту. Відновлення довіри до Нафтогазу всіх ключових стейкхолдерів – один з основних пріоритетів голови нацкомпанії:

Це міжнародний стандарт. Ми становимося більш зрозумілими для наших міжнародних партнерів. Вони усвідомлюють, що компанія має наглядову раду, яка складається з міжнародних фахівців. І це додає додаткової довіри до компанії, яка, в свою чергу, дає можливість залучити і фінанси, і кредити, і додаткові інвестиції, і партнерство – Олексій Чернишов, голова правління НАК «Нафтогаз України»

Уже зараз Нафтогаз посилює стратегічне партнерство з провідними гравцями галузі в Європі. Українським газовикам допомагають технікою та матеріалами. Крім того, західні колеги діляться знаннями та технологіями. Наступний етап – спільні інвестиції в розвиток газовидобування. Голова наглядової ради Нафтогазу, який має досвід роботи світових лідерів галузі, також упевнений: українські надра ще неабияк здивують Європу.

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