Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Некоторые говорят, что это Киеву едва ли не ультиматум, но на Банковой подчеркивают: это предложения, и над реформами Киев, даже несмотря на войну, активно работает без внешнего давления. Потому что изменения в первую очередь нужны нам самим, а не только нашим международным партнерам.

В списке, прежде всего, требования к антикоррупционным реформам. Начавшиеся на волне Революции достоинства они стали двигателем и удалось сделать немало. Мы получили открытые реестры, систему Прозоро, обязательное декларирование и антикоррупционную триаду – Национальное антикоррупционное бюро, Специализированную антикоррупционную прокуратуру и Высший антикоррупционный суд. Институции есть, но вопросы к их независимости остаются.

— С того, что нужно немедленно начинать делать, это усилить независимость Специализированной антикоррупционной прокуратуры и в требовании от США очень четко прописано, что они хотят. Это должна быть отдельная юридическая структура с отдельным персоналом, а не персоналом Генпрокуратуры, – отметила исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Есть нехватка кадров. Многие детективы НАБУ мобилизовались, новых не набрали, а коррупционных дел много. Есть вопросы и к законодательству, расследование коррупции до сих пор имеет срок давности – всего два месяца дают органам на досудебное расследование и объявление подозрения.

Пункты судебной реформы – тоже в списке. Общественный совет доброчестности, который отслеживает и адвокатирует судебные реформы, оценивает – мы на четвертой ступени из десяти. Например, обновление Конституционного суда – здесь мы на полпути. Приняли закон о конкурсном отборе по требованию Еврокомиссии, однако до сих пор его не начали. Более того, есть сопротивление старой системы.

— В комиссию, которая будет отбирать судей Конституционного суда, уже вошли судья Кузьменко, который оставлял решение о разгоне Майдана в силе, а также такой же добродетельный судья господин Романюк, благословлявший законы 16 января Януковича, – говорит член Общественного совета доброчестности Вероника Крейденкова.

Надежда на международных представителей, которые тоже будут влиять на отбор. Обновление высшей квалификационной комиссии – это некие рекрутеры судебной власти и Высшего совета правосудия – органа, увольняющего или продвигающего судей. Здесь тоже перезагрузка успешно произошла, но не до конца. Должны наконец заработать дисциплинарные инспекторы.

Общественность отстояла процедуру, что конкурс на эти должности будет с решающим голосом международных представителей. Отдельный блок – реформы оборонки – прозрачное планирование и закупки, модернизация кадрового управления и синхронизация со стандартами НАТО. Кроме того, государственные предприятия должны усилиться еще одним членом в наблюдательном совете. В целом, реформы касаются экономики, защиты инвестиций и верховенства права. И эти реформы отстаивает и сама Украина, – говорят в Офисе президента.

— Я, прежде всего, разделил бы: все, что касается военной помощи никак не касается реформ – политических, экономических, спарведливости и так далее. В этом письме консультативные советы, которые, кстати, коррелируют в рамках нашего присоединения к ЕС, к переговорам МВФ, никакой новизны нет, вопрос в том, что мы должны зафиксировать ряд реформ – это, во-первых, экономика, а второе – это контроль общества и прозрачность, – рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. — Я хочу подчеркнуть, что это не условия, нам никто не ставил условий. Это сведенные к единому документу предложений рекомендации МВФ, Всемирного банка, G7 относительно того, как они готовы нам помогать. Отмечу: не существует в мире страны, которая во время такой ужасной войны проводит реформы, – отметил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

В то же время, общественность напоминает, что реформы нужны не только украинцам, но и нашим адвокатам и сторонникам в Соединенных штатах, где начинаются выборы и обострения между демократами и республиканцами, где есть угроза шатдауна, где куча своих проблем, на фоне которых они не должны забыть о нас .

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