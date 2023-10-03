Реформи в Україні: чого насправді хочуть США та чи ставили вони ультиматум

Внутрішньо-партійна боротьба у США і наближення президентських перегонів вже відчуваються. Видання Politico пише, що Сполучені штати підготували конфіденційну версію стратегії допомоги Україні, яка передбачає подальші реформи – боротьбу з корупцією, розбудову української оборонки та повний перехід на стандарти НАТО. Раніше був оприлюднений лист зі списком реформ.

Дехто говорить, що це Києву ледь не ультиматум, але на Банковій наголошують: це пропозиції, і над реформами Київ, навіть попри війну, активно працює без зовнішнього тиску. Бо зміни потрібні насамперед нам самим, а не тільки нашим міжнародним партнерам.

У списку насамперед вимоги до антикорупційних реформ. Започатковані на хвилі Революції гідності, вони стали рушієм і вдалося зробити чимало. Ми отримали відкриті реєстри, систему Прозоро, обов’язкове декларування та антикорупційну тріаду – Національне антикорупційне бюро, Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру і Вищий антикорупційний суд. Інституції є, та питання до їхньої незалежності залишаються.

– Із того, що треба негайно починати робити – це посилити незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури і в вимозі від США дуже чітко прописано, що вони хочуть. Це має бути окрема юридична структура з окремим персоналом, а не персоналом Генпрокуратури, – зазначила виконавча директора Центру протидії корупції Дарина Каленюк.

Є брак кадрів. Багато детективів НАБУ мобілізувалися, нових не набрали, а корупційних справ багато. Є питання і до законодавства, розслідування корупції досі має термін давності – всього два місяці дають органам на досудове розслідування і оголошення підозри.

Пункти судової реформи – теж у списку. Громадська рада доброчесності, яка відстежує та адвокує судові реформи оцінює – ми на четвертомуу щаблі з десяти. Наприклад, оновлення Конституційного суду – тут ми на півдорозі. Ухвалили закон про конкурсний відбір на вимогу Єврокомісії, однак досі його не почали. Ба більше, є спротив старої системи.

– До комісії, яка відбиратиме суддів Конституційного суду, вже ввійшли суддя Кузьменко, який залишав рішення про розгін Майдану в силі, а також такий же недоброчесний суддя пан Романюк, який благословляв закони 16 січня Януковича, – говорить членкиня Громадської ради доброчесності Вероніка Крейденкова.

Надія на міжнародних представників, які теж будуть впливати на відбір. Оновлення вищої кваліфікаційної комісії – це такі собі рекрутери судової влади та Вищої ради правосуддя – органу, який звільняє чи просуває суддів. Тут теж перезавантаження успішно відбулося, та не до кінця. Мають нарешті запрацювати дисциплінарні інспектори.

Громадськість відстояла процедуру, що конкурс на ці посади будуть з вирішальним голосом міжнародних представників. Окремий блок – реформи оборонки – прозоре планування й закупівлі, модернізація кадрового управління та синхронізація зі стандартами НАТО. Крім того, державні підприємства мають посилитися ще одним членом у наглядовій раді. Загалом реформи стосуються економіки, захисту інвестицій та верховенства права. І ці реформи відстоює і сама Україна, – кажуть в Офісі президента.

– Я, перш за все, розділив би: все, що стосуєтсья військової допомоги ніяк не стосується реформ – політичних, економічних, спарведливості і так далі. В цьому листі консультативні поради, які, до речі, корелюють в рамках нашого доєднання до ЄС, до переговорів МВФ, ніякої новизни немає, питання в тому, що ми маємо зафіксувати низку реформ – це, по-перше, економіка, а друге – це контроль суспільства і прозорість, – розповів радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк. – Я хочу наголосити, що це не умови, нам ніхто не ставив умов. Це зведені до єдиного документу пропозицій рекомендації МВФ, Світового банку, G7, щодо того, як вони готові нам допомагати. Наголошу: не існує в світі країни, яка під час такої жахливої війни проводить реформи, – зазначив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Водночас громадськість нагадує, що реформи потрібні не лише українцям, а й нашим адвокатам та прибічникам у Сполучених штатах, де починаються вибори і загострення між демократами і республіканцями, де є загроза шатдауну, де купа своїх проблем, на тлі яких вони не повинні забути про нас.

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