Рекордная жара в Канаде и США: в Калифорнии горят леса

Синоптики прогнозируют невероятную жару на западе Канады. В частности, в Ванкувере сегодня прогнозируют 40 градусов.

А в выходные в поселке Литтон зафиксировали температурный рекорд страны — 46,6 градуса. Синоптики говорят, жара может продержаться до следующей недели.

Во многих школах отменили занятия, клиники перенесли прием пациентов, если случай не срочный. Людям с сердечными и сосудистыми заболеваниями напоминают об опасности пребывания на солнце.

Однако Канада не единственная изнывает от жары — Соединенные Штаты Америки также страдают от палящего солнца.

В нескольких штатах США объявили пожарную опасность, а в Калифорнии уже горят леса. Огонь подступил опасно близко к трассе неподалеку от Лос-Анджелеса, по этой причине дорогу перекрыли.

Ожесточенная борьба с пламенем последние дни продолжалась и около Сан-Бернардино. Также в Сиэтле накануне зафиксировали рекордную жару — 40 градусов.

Синоптики прогнозируют, что столбик термометра здесь поднимется еще выше — до 43-х градусов. Местные власти призывают людей не выходить на улицу без крайней необходимости.

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