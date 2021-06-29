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Юлія Захарченко |

Рекордна спека у Канаді та США: у Каліфорнії горять ліси

Синоптики прогнозують неймовірну спеку на заході Канади. Зокрема, у Ванкувері на сьогодні прогнозують 40 градусів.

А у вихідні у селищі Літтон зафіксували температурний рекорд країни – 46,6 градуса. Синоптики кажуть, спека може протриматися до наступного тижня.

У багатьох школах скасували заняття, клініки перенесли прийом пацієнтів, якщо випадок не терміновий. Людям із серцевими та судинними захворюваннями нагадують про небезпеку перебування на сонці.

Проте Канада не єдина потерпає від спеки – Сполучені Штати Америки також страждають від палючого сонця.

У декількох штатах США оголосили пожежну небезпеку, а у Каліфорнії вже горять ліси. Вогонь підступив небезпечно близько до траси неподалік Лос-Анджелеса, з цієї причини дорогу перекрили.

Найзапекліша боротьба з полум’ям останні дні тривала біля Сан-Бернардіно. Також у Сієтлі напередодні зафіксували рекордну спеку – 40 градусів.

Синоптики прогнозують, що стовпчик термометра тут підніметься ще вище – до 43-х градусів. Місцева влада закликає людей не виходити на вулицю без нагальної потреби.

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