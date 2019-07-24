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Рекордная цена за кроссовки! Канадец заплатил $437,5 тыс. за Nike Moon Shoe

$437,5 тыс. за пару спортивной обуви заплатил поклонник на торгах аукциона Sotheby’s. Это – рекордная цена за кроссовки.

Речь идет об одной из первых моделей Nike Moon Shoe. Их выпустили в 1972 году специально для американской команды, выступавшей на тогдашней Олимпиаде.

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Счастливым новым обладателем пары стал канадский инвестор Майлз Надал. Он – известный в своем кругу коллекционер машин. Сейчас увлекся редкими кроссовками. Ранее на торгах Сотбис он уже купил 99 пар такой обуви, заплатив в общей сложности $850 тыс.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что Nike выпустила “умные” кроссовки.

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