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Рекордна ціна за кросівки! Канадець заплатив $437,5 тис. за Nike Moon Shoe

$437,5 тис. за пару спортивного взуття заплатив шанувальник на торгах аукціону Sotheby’s. Це – рекордна ціна за кросівки.

Йдеться про одну з перших моделей Nike Moon Shoe. Їх випустили 1972-го року спеціально для американської команди, що виступала на тодішній Олімпіаді.

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Щасливим новим володарем пари став канадський інвестор Майлз Надал. Він – відомий у своєму колі колекціонер машин. Нині захопився рідкісними кросівками. Раніше на торгах Сотбіс він уже купив 99 пар такого взуття, заплативши загалом $850 тис.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Nike випустила “розумні” кросівки.

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