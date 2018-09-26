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Рік після вибухів у Калинівці: що з постраждалими селами та чи покарані винні

Рік після пожежі на Калинівському арсеналі боєприпасів. Тоді практично добу над п’ятьма селами літали Смерчі та Урагани. П’ять будинків були зруйновані вщент, дві тисячі осель лишилися без вікон і дахів. Евакуйовано понад тридцять тисяч населення.

Рік минув. Ні винних, ні висновків. Досі жодної офіційної версії причини вибухів немає. За рік розслідування понизили у званні одного офіцера, ще декілька вояків отримали догани. І все.

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У трьох селах Медвідка, Павлівка та Калинівка  розтрощені будинки, магазини, школи. 16 осель відновити не можна.

На ліквідацію збитків від вибухів уряд виділив 100 мільйонів гривень. Але чиновники встигли освоїти лише половину. Решту довелося повернути до бюджету, більше грошей на постраждалі села не виділять – так  прописано в урядовій постанові.

До слова, Факти ICTV розповідали, що у Донецькій області в руках чоловіка вибухнув боєприпас

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