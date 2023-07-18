Рост цен, осуждение мира и убытки фермеров: чем грозит остановка зерновой сделки со стороны РФ

Цены на пшеницу в мире сразу поползли вверх после того, как Россия объявила, что приостанавливает участие в зерновом соглашении. На торгах в Соединенных Штатах зафиксировали ценовой скачок более чем на 4%. Кремль, среди прочего, добивается, чтобы подсанкционный Россельхозбанк снова подключили к международной банковской системе SWIFT, чтобы разблокировать экспорт российского аммиака.

Турецкий президент Реджеп Эрдоган снова выразил готовность выступить посредником и пообщаться с Путиным – в августе, когда турецкий лидер вернется из ближневосточного турне. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль вернется к соглашению, как только будут выполнены требования Москвы. Эрдоган же не считает, что соглашение провалено – вопрос обсудят турецкий и российский министры иностранных дел.

На продление Черноморского зернового договора в полном объеме надеются в китайском МИД. А в Соединенных Штатах заявили, что срыв сделки будет дорого стоить Москве. Ведь тогда остальной мир увидит, что Россия отвернулась от потребностей стран Африки, Латинской Америки и Азии в необходимом им продовольствии по доступным ценам, объяснил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в соцсетях осудила решение Кремля. Заверила, что ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых слоев населения мира, а вывоз агропродовольственной продукции из Украины и на мировые рынки будет продолжаться. С призывами продлить зерновую сделку выступают и отдельные европейские страны.

Для украинских фермеров российский шантаж с коридором хоть и привычный, но очень болезненный. Например, в Сумской области урожай выращивают под постоянными обстрелами. В прошлом году был ущерб из-за оккупации, а сейчас выращенное почти невозможно вывезти и нужно где-то хранить.

Поэтому пролонгация зернового коридора – вопрос выживания. Себестоимость зерна очень высокая, а вывезти его и по сей день было проблематично как через Одессу, так и через Европейский Союз, который еще и до сентября ввел ограничения на импорт нашей пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника. Ведь для Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии и Словакии наше зерно слишком дешевое. Местные фермеры из-за демпинга в прошлом году понесли убытки более чем на 400 млн евро.

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