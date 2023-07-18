Зростання цін, засудження світу та збитки фермерів: чим загрожує призупинення зернової угоди з боку РФ

Ціни на пшеницю у світі одразу поповзли вгору після того, як Росія оголосила, що призупиняє участь у зерновій угоді. На торгах у Сполучених Штатах зафіксували ціновий стрибок у понад 4%. Кремль, серед іншого, домагається, щоб підсанкційний Россельхозбанк знову підключили до міжнародної банківської системи SWIFT, аби розблокували експорт російського аміаку.

Турецький президент Реджеп Ердоган знову висловив готовність виступити посередником і поспілкуватися з Путіним – у серпні, коли турецький лідер повернеться з близькосхідного турне. Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль повернеться до угоди, щойно будуть виконані вимоги Москви. Ердоган же не вважає, що угода провалена – питання обговорять турецький та російський міністри закордонних справ.

На продовження Чорноморського зернового договору у повному обсязі сподіваються у китайському МЗС. А у Сполучених Штатах заявили, що зрив угоди дорого коштуватиме Москві. Адже тоді решта світу побачить, що Росія відвернулась від потреб країн Африки, Латинської Америки та Азії у необхідному їм продовольстві за доступними цінами, пояснив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн через соцмережі засудила рішення Кремля. Запевнила, що ЄС працює над гарантуванням продовольчої безпеки для вразливих верств населення світу, а вивезення агропродовольчої продукції з України та на світові ринки триватиме. Із закликами продовжити зернову угод виступають й окремі європейські країни.

Для українських фермерів російський шантаж із коридором хоч і звичний, та вкрай болісний. Наприклад, на Сумщині урожай вирощують під постійними обстрілами. Торік мали збитки через окупацію, а нині вирощене майже неможливо вивезти і треба десь зберігати.

Тому подовження зернового коридору – питання виживання. Собівартість збіжжя вкрай висока, а вивезти його й донині було проблематично що через Одесу, що через Європейський Союз, який іще й до вересня запровадив обмеження на імпорт нашої пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника. Адже для Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини наше зерно надто дешеве. Місцеві фермери через демпінг торік зазнали збитків на понад 400 млн євро.

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