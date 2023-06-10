Работа для переселенцев: как найти, научиться и устроиться

Менторке – 19, стажерке – 49. Как работать с проектами молодая София рассказывает более старшей Елене. Женщина родом из Мелитополя, от оккупантов вынуждена была бежать с детьми и новорожденным внуком в марте прошлого года. В Киеве родственники помогли с жильем, а вот работу женщина до сих пор найти не смогла.

До войны Елена была экономистом в Облэнерго, составляла сметы, считала платежки. Сначала надеялась найти похожую работу. В конце концов, после почти полгода поисков Елена отправилась на программу пожилого стажера, так ее резюме попало в компанию, работающую с предпринимателями. В качестве наставника дали Софию.

Беженцы из временно оккупированных регионов все чаще ищут новую работу. А для кандидатов зрелого и пожилого возраста – это задача со звездочкой, – подтверждают рекрутеры. Более того, найти нового работодателя в Украине становится трудно уже в возрасте 45 лет.

Через программу пожилого стажера в столице уже устроилось на работу около сотни поисковиков. Людям старшего возраста действительно труднее трудоустроиться – мешают предубеждения работодателей. Те боятся негибкости или проблем со здоровьем зрелых кадров, а еще сложных бухгалтерских расчетов из-за пенсионных начислений.

Так что кадровики советуют писать резюме, а еще подаваться на разные программы. Как это сделал Владимир Змиевский. Пенсионер из Бердянска работал радиотехником в Украине, в прошлом году из-за россиян потерял дом и работу. Уже в Киеве Владимир пошел на курсы поваров, а дальше – заполнил анкету в программу пожилого стажера. Одна из столичных гостиниц вызвалась взять Владимира на стажировку.

В конце стажировки Владимиру обещают сказать, заключат ли с ним трудовое соглашение. А вот Елена после недели обучения уже знает: ее на работу приглашают, определяют какие обязанности поручить.

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