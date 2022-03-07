Російська нафта йде слідом за кораблем! Як світові компанії відмовляються від ресурсів РФ

Російська нафта нині нікому не потрібна. Хоч офіційно ембарго на неї не запроваджували, купувати її світові компанії відмовляються. Аби не заплямувати свою репутацію і не мати справи з країною, звірства якої шокували цілий світ.

Замінити російську нафту можна – збільшивши видобуток у Канаді, Еміратах та країнах ОПЕК. Або випустивши на ринок нафту Ірану, який нині під санкціями.

На збільшення видобутку потрібен час – щонайменше місяць-два. Але завдяки цьому Росію можна повністю викинути з ринку, а це нині потрібне не лише Україні, адже Путін – несе загрозу всьому цивілізованому світові.

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