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Факты / Видео / Мир

Русский, иди на…: грузины встретились в море с россиянами

Людмила Богданова редактор ленты

В сети появилось видео с грузинского балкера, встретившегося в море с российским судном. Россияне обратились к грузинам за помощью, потому что у них заканчивалось горючее.

Однако экипаж грузинского корабля, после того как узнал, что имеет дело с россиянами, отказался помогать и предоставлять горючее. Отвечая россиянам, грузины использовали уже легендарную фразу украинских героев с острова Змеиный. Вот как это было:

— Ясно, экипаж Росси, да? Ребята, мы отказываемся от буксировки и отказываемся снабжать ваш пароход.

— Кто с нами говорит?

— С вами говорит старший помощник капитана с Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди на х**. Оккупанты бл***!

— Уважаемые, давайте без политики, в нас топливо заканчивается.

— Ну если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать весла. Слава героям, слава Украине, героям слава!

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