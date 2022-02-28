Русский, иди на…: грузины встретились в море с россиянами

В сети появилось видео с грузинского балкера, встретившегося в море с российским судном. Россияне обратились к грузинам за помощью, потому что у них заканчивалось горючее.

Однако экипаж грузинского корабля, после того как узнал, что имеет дело с россиянами, отказался помогать и предоставлять горючее. Отвечая россиянам, грузины использовали уже легендарную фразу украинских героев с острова Змеиный. Вот как это было:

— Ясно, экипаж Росси, да? Ребята, мы отказываемся от буксировки и отказываемся снабжать ваш пароход. — Кто с нами говорит? — С вами говорит старший помощник капитана с Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди на х**. Оккупанты бл***! — Уважаемые, давайте без политики, в нас топливо заканчивается. — Ну если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать весла. Слава героям, слава Украине, героям слава!

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