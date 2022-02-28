Російський корабель, йди на…: грузини зустрілися у морі з росіянами

У мережі з’явилося відео з грузинського балкера, який зустрівся у морі з російським судном. Росіяни звернулися до грузинів за допомогою, бо в них закінчувалося пальне.

Однак екіпаж грузинського корабля після того, як дізнався, що має справу з росіянами, відмовився допомагати і надавати пальне. Відповідаючи росіянам, грузини використали вже легендарну фразу українських героїв з острова Зміїний. Ось як це було:

– Ясно, экипаж Росси, да? Ребята, мы отказываемся от буксировки и отказываемся снабжать ваш пароход. – Кто с нами говорит? – С вами говорит старший помощник капитана с Грузии. Мы не будем снабжать ваш пароход. Русский корабль, иди на х**. Оккупанты бл***! – Уважаемые, давайте без политики, в нас топливо заканчивается. – Ну если у вас топливо заканчивается, вы можете использовать весла. Слава героям, слава Украине, героям слава!

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