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Валентина Летяк |

Россия развернула в Украине антивакцинную пропаганду – СНБО

В Совете национальной безопасности и обороны заявили, что обнаружили немало российских Telegram-каналов, распространяющих фейки, чтобы снизить уровень вакцинации среди украинцев, хотя в самой РФ и даже на оккупированных территориях Донбасса рассказывают о необходимости прививки.

Поэтому в СНБО призывают украинцев не верить мифам и вакцинироваться, поскольку в начале ноября количество смертей от коронавируса может достигнуть тысячи в сутки.

— Запастись кислородом в тех объемах, в которых нуждаются больные, невозможно, — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

В то же время, по его словам, два завода, которые на время приостанавливали работу, снова работают.

По состоянию на 29 октября от коронавируса вакцинировались 9 790 280 украинцев, одну дозу получили 9 790 278 человек, две – 7 292 521.

За последние сутки прививку сделал 289 241 человек.

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