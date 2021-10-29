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Валентина Летяк |

Росія розгорнула в Україні антивакцинну пропаганду – РНБО

У Раді національної безпеки і оборони заявили, що виявили чимало російських Telegram-каналів, які поширюють фейки, щоб зменшити рівень вакцинації серед українців, хоча в самій РФ і навіть на окупованих територіях Донбасу розповідають про необхідність щеплення.

Тому у РНБО закликають українців не вірити міфам і вакцинуватися, оскільки на початку листопада кількість смертей від коронавірусу може сягнути тисячі за добу.

– Запастися киснем у тих обсягах, яких потребують хворі, неможливо, – заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

Водночас, за його словами, два заводи, які на деякий час призупиняли роботу, знову працюють.

Станом на 29 жовтня від коронавірусу вакцинувалися 9 790 280 українців, одну дозу отримали 9 790 278 людей, дві – 7 292 521.

За останню добу щеплення зробила 289 241 людина.

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