Россия шантажирует Европу для запуска Северного потока-2

Российский Газпром официально сообщил о завершении строительства трубопровода Северный поток-2. Окончательно запустить трубу и снабжать ею газ в Германию планируют до 1 декабря.

По правилам ЕС, Северный поток-2 должны передать в управление другой независимой от Газпрома компании. Поскольку Газпром еще и монополист на рынке экспорта в России, это значит, что газопровод должен быть использован лишь наполовину.

Однако россияне не спешат отдавать управление своей трубой независимой компании. Они уже подали заявку на сертификацию. Чтобы она прошла удачно, они ограничивают поставки топлива и подогревают цены.

— Сегодня беспрецедентные цены, очень высокие для рынка ЕС. На фоне этого Россия не спешит с увеличением транзита даже несмотря на то, что мы как оператор ГТС и надежный партнер Европы предлагаем дополнительные мощности, — заявила Ольга Белькова — директор по вопросам взаимодействия с государственными органами и международными организациями Оператора ГТС Украины.

Из-за дефицита стоимость газа на европейских биржах превысила рекордные $800 за 1 тыс. кубов. Такие цифры специалисты считают откровенным шантажом Кремля.

— Резервы газа в Европе на историческом минимуме, поэтому Россия шантажирует. Они говорят: “Нам плевать, отвечаем ли мы правилам или нет, но вы этой зимой газа не получите, если не дадите газопроводу начать работать”. Возможно, впервые в истории Германия все-таки почувствует, каково это, когда газ используют как геополитическое оружие, — уверен Юрий Витренко, председатель правления НАК Нафтогаз Украины.

Вашингтон тоже обеспокоен зависимостью Европы от российских энергоносителей на пороге зимы. Ведь речь идет не только о геополитике, но и о жизни людей.

— Северный поток 2 — это плохой и опасный проект. Ведь это — не просто трубопровод. Россия уже использует его как энергетический рычаг давления на Европу и Украину, — сообщила Амос Хохштайн, старший советник по энергетической безопасности Государственного департамента США.

К счастью, дефицита топлива, как в ЕС, специалисты не ожидают. В наших подземках — уже более 18 млрд кубов. Этого более чем достаточно для всех и на весь отопительный сезон.

Для населения газ даже не подорожает. До конца отопительного сезона будут действовать годовые фиксированные цены в пределах 8 грн за куб. Тепловикам предложили еще меньше — 7,42 грн за куб. Поэтому людей от шантажа России обезопасили. А вот для экономики страны и транзита последствия все же будут.

Промышленность и бизнес вынуждены платить за куб газа более 20 грн, это точно повлияет на стоимость товаров и услуг. Запуск Северного потока-2 в условиях ценового шантажа может окончательно лишить транзита нашу ГТС. Это миллиарды долларов потерь и значительные риски для безопасности.

Поэтому Украина должна до последнего бороться против газопровода Кремля. По меньшей мере следует увеличить собственную добычу. Сейчас отечественные газовики покрывают две третих спроса — остальные импортируют. Хотя потенциал недр способен превратить нас в страну-экспортера газа. И для разработки новых месторождений потребуются годы и миллиарды инвестиций.

— Будущая добыча на шельфе Черного моря, на месторождениях, которые еще должны быть открыты, позволит кардинально изменить ситуацию. Мы ожидаем около 10 млрд в год, — рассказал Александр Романюк, директор дивизиона Разведка и добыча Нафтогаза

Сейчас Украина вынуждена импортировать газ. Хотя и здесь есть неиспользованные возможности — преодоление монополии Газпрома и перенос точек приема топлива из западной границы Украины на границу с Россией.

Тогда европейские компании сами бронировали бы транзит нашей ГТС и имели бы доступ не только к российскому, но и к среднеазиатскому газу. Это может увеличить предложение и снизить цены на рынке.

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