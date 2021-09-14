Росія шантажує Європу для запуску Північного потоку-2

Російський Газпром офіційно повідомив про завершення будівництва трубопроводу Північний потік-2. Остаточно запустити трубу й постачати нею газ до Німеччини планують до 1 грудня.

За правилами ЄС, Північний потік-2 мають передати в управління іншій незалежній від Газпрому компанії. Оскільки Газпром ще й монополіст на ринку експорту в Росії, це означає, що газопровід мав би бути використаний лише наполовину.

Проте росіяни не поспішають віддавати управління своєю трубою незалежній компанії. Вони вже подали заявку на сертифікацію. Щоб вона пройшла вдало, вони обмежують постачання палива та підігрівають ціни.

– Сьогодні безпрецедентні ціни, дуже високі для ринку ЄС. На фоні цього Росія не поспішає зі збільшенням транзиту навіть попри те, що ми як оператор ГТС та надійний партнер Європи пропонуємо додаткові потужності, – заявила Ольга Бєлькова – директор з питань взаємодії з державними органами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України.

Через дефіцит вартість газу на європейських біржах перевищила рекордних $800 за 1 тис. кубів. Такі цифри фахівці вважають відвертим шантажем Кремля.

– Резерви газу в Європі на історичному мінімумі, тож Росія шантажує. Вони кажуть: “Нам начхати, відповідаємо правилам чи ні, але ви цієї зими газу не отримаєте, якщо не дасте газопроводу почати працювати”. Можливо, вперше в історії Німеччина все-таки відчує, як це, коли газ використовують як геополітичну зброю, – впевнений Юрій Вітренко, голова правління НАК Нафтогаз України.

Вашингтон теж занепокоєний залежністю Європи від російських енергоносіїв на порозі зими. Адже йдеться не лише про геополітику, а й про життя людей.

– Північний потік-2 – це поганий і небезпечний проект. Адже це – не просто трубопровід. Росія вже використовує його як енергетичний важіль тиску на Європу та Україну, – повідомила Амос Хохштайн, старший радник з енергетичної безпеки Державного департаменту США.

На щастя, дефіциту палива, як у ЄС, фахівці не очікують. У наших підземках – уже понад 18 млрд кубів. Цього більш ніж достатньо для всіх і на весь опалювальний сезон.

Для населення газ навіть не здорожчає. До кінця опалювального сезону діятимуть річні фіксовані ціни в межах 8 грн за куб. Тепловикам запропонували ще менше – 7,42 грн за куб. Тож людей від шантажу Росії убезпечили. А от для економіки країни та транзиту наслідки все ж будуть.

Промисловість і бізнес змушені платити за куб газу понад 20 грн, це точно вплине на вартість товарів і послуг. Запуск Північного потоку-2 в умовах цінового шантажу може остаточно позбавити транзиту нашу ГТС. Це мільярди доларів втрат і значні безпекові ризики.

Тож Україна мусить до останнього боротися проти газогону Кремля. Щонайменше варто збільшити власний видобуток. Нині вітчизняні газовики покривають дві третини попиту – решту імпортують. Хоча потенціал надр здатен перетворити нас на країну-експортера газу. Та для розробки нових родовищ потрібні роки й мільярди інвестицій.

– Майбутній видобуток на шельфі Чорного моря, на родовищах, які ще мають бути відкриті, дозволить кардинально змінити ситуацію. Ми очікуємо близько 10 млрд на рік, – розповів Олександр Романюк, директор дивізіону Розвідка та видобування Нафтогазу

Наразі Україна змушена імпортувати газ. Хоча і тут є невикористані можливості – подолання монополії Газпрому й перенесення точок приймання палива з західного кордону України на кордон з Росією.

Тоді європейські компанії самі бронювали б транзит нашої ГТС і мали б доступ не лише до російського, а й до середньоазійського газу. Це може збільшити пропозицію і зменшити ціни на ринку.

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