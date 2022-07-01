Россия — угроза всему миру: как НАТО будет помогать Украине уничтожить врага
Страны Североатлантического союза осознали, что Кремль понимает только язык силы.
В новой Стратегической концепции НАТО признали Россию “самой значительной и прямой угрозой безопасности союзников и миру и стабильности на евроатлантическом пространстве”.
Лучше вовремя предотвратить угрозы, чем потом лечить раны. Постепенно это осознали страны НАТО, поэтому планируют тратить больше на оборону и обновляют военные концепции.
Ведь в старых документах Россия была “стратегическим партнером” Альянса. И это, несмотря на агрессивную политику Кремля, а также пренебрежение всеми международными договоренностями.
Но война против Украины, начатая Путиным, заставила изменить формулировку.
Теперь Россия – самая большая угроза безопасности и миру Евроатлантического региона. И необходимо перевооружить Украину, чтобы сдержать агрессора.
США подготовили новый пакет помощи Украине на $800 млн.
Предусмотрены современные западные системы противовоздушной обороны и ракетные системы HIMARS.
Также НАТО усилит восточный фланг. Ранее в Восточной Европе находились 40 тыс. военных – натовских сил реагирования, которые могли быстро стать в защиту от возможной агрессии. Теперь их будет 300 тысяч.
Президент Литвы Гитанас Науседа считает:
Саммит НАТО в Мадриде едва ли не последняя возможность укрепить регион и остановить агрессию России. Ведь аппетит восстановить империю у Путина просто безграничный. Поэтому мир должен проявить единство и крепость.
Попытки российского диктатора закрыть двери НАТО потерпели полную неудачу. Никакие устрашения также не подействуют — заверили представители Альянса. Украина должна победить. И для этого организация будет делать все необходимое.