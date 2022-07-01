Росія – загроза для всього світу: як НАТО допомагатиме Україні знищити ворога

Країни Альянсу усвідомили, що Кремль розуміє лише мову сили.

У новій Стратегічній концепції НАТО визнали Росію “найзначнішою та прямою загрозою для безпеки союзників та для миру і стабільності на євроатлантичному просторі”.

Краще вчасно запобігти загрозам, ніж потім лікувати рани. Поступово це усвідомили країни НАТО, тому вже планують витрачати більше на оборону та оновлюють військові концепції.

Адже в старих документах Росія була «стратегічним партнером» Альянсу. І це попри агресивну політику Кремля, а також нехтування усіма міжнародними домовленостями.

Та почата Путіним війна проти України змусила змінити формулювання.

Тепер Росія – найбільша загроза для безпеки та миру Євроатлантичного регіону. І необхідно переозброїти Україну, щоб стримати агресора.

США підготували новий пакет допомоги Україні на $800 млн.

Передбачено сучасні західні системи протиповітряної оборони та ракетні системи HIMARS.

Також НАТО посилить східний фланг. Раніше у Східній Європі перебували 40 тис. військових – натовських сил реагування, які могли швидко стати на захист від можливої агресії. Тепер їх буде 300 тис.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає:

Саміт НАТО в Мадриді чи не остання можливість зміцнити регіон і зупинити агресію Росії. Адже апетит відновити імперію у Путіна просто безмежний. Тож світ має проявити єдність та міцність.

Спроби російського диктатора закрити двері НАТО зазнали цілковитої невдачі. Жодні залякування також не подіють – запевнили представники Альянсу. Україна повинна перемогти. І для цього організація робитиме усе необхідне.

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